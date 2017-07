Festejando, tiró al aire y sin querer hirió a un nene

Ocurrió en un casamiento y es tradición que el novio o alguno de los amigos agarre un revólver y dispare al cielo. Pero, en este caso, cuando quien empuñaba el arma bajó el brazo y quiso ponerle el seguro o quizá descargarla, se le escapó un tiro que impactó en el nene, quien segundos antes se había tapado las orejas para amortiguar el estruendo del revólver disparándose a escasos centímetros, sin imaginar que un instante después iba a terminar baleado en el rostro.

En medio del griterío, fue llevado de urgencia al hospital y la fiesta de casamiento se suspendió. No es la primera vez que ocurre algo así (y posiblemente no sea la última): hace dos semanas en la ciudad de Bteghrine, el novio tomó un fusil, abrió fuego al aire y, accidentalmente hirió al camarógrafo, que lo estaba filmando en ese mismo momento. La víctima fue trasladada al Centro Médico Bhannes, donde fue atendida. Sin embargo, en medio de su locura, el novio y sus amigos comenzaron a agredir a los médicos y enfermeros. “Honestamente, no tengo explicación para lo que hicieron. Trajeron al herido y luego golpearon a los que estaban atendiéndolo”, contó Michel Chahine, director del hospital.