Fiesta clandestina con más de 100 personas en el aeropuerto de Zapala

La bronca no solo pasa por la realización de la fiesta clandestina en medio de la pandemia mundial, sino también porque el aeropuerto es uno de los lugares adonde llegan los vuelos sanitarios de emergencia de la provincia. “Si venía una ambulancia con alguna situación grave, no podía pasar por la cantidad de vidrios en el suelo”, lamentó Moreno que explicó: “El aeropuerto de Zapala está habilitado provincialmente para recibir los vuelos que por alguna situación no pueda recibir Neuquén”.