Fiesta clandestina: una foto en LM Neuquén delató un fraude

Unos clientes no le devolvieron los generadores eléctricos a una casa de alquiler maquinarias y equipos de Neuquén bajo la excusa de que se los habían robado cuando los estaban empleando en una obra en Fernández Oro. Sin embargo, los propietarios reconocieron sus generadores en una foto publicada este domingo en LM Neuquén sobre una fiesta clandestina que fue desarticulada por la Policía en el lago Los Barreales .

“Dos mujeres y un hombre nos alquilaron este último sábado tres generadores para una obra en Fernández Oro que tenían que devolver este lunes. Cuando llegó el día, se acercó una de las personas y nos dijo que se los habían robado. Le pedí la denuncia y me respondió que no la había radicado”, relató Soledad Sarobe, responsable del comercio El Mundo del Alquiler.

Soledad les pidió la denuncia y dijeron que no la habían radicado. Recién el martes y a pedido de ella se la llevaron. “La radicaron en Fernández Oro, pero fue como para cumplir conmigo. No les preocupó que no eran suyos y debían devolverlos porque hay un documento firmado de por medio”, agregó.