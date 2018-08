Figueroa juega en listas que se miden contra Gutiérrez

Fernando Castro

NEUQUÉN

De forma oficial, el vicegobernador Rolando Figueroa no juega. Pero la verdad es que sí. El presidente de la Convención del MPN hasta el 12 de agosto no será parte de la interna del MPN, saldada a nivel provincial con un consenso entre los dos sectores predominantes. Las gruesas diferencias que mantiene con el gobernador Omar Gutiérrez y parte de la militancia del sector azul, el oficialismo partidario, en los “papeles” no se terminaron de plasmar en una ruptura. El vice llegó al gobierno y a la conducción partidaria por obra y gracia del espacio que esta vez no lo convocó para el reparto de cargos de conducción, el fin último del consenso entre los azules y el sector azul y blanco liderado por el senador Guillermo Pereyra.