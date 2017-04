Firmaron el acuerdo y se retoman las clases el lunes

Al acuerdo se llegó a partir de la ratificación por parte del plenario del sindicato docente de la aceptación que las asambleas habían manifestado respecto de la oferta salarial del Ejecutivo provincial.

El resultado del plenario de secretarios generales de las 22 seccionales, que se desarrolló por la mañana en el Instituto de Formación Docente 12 (IFD) de Neuquén capital, arrojó 1943 votos por la positiva, 1721 en contra de la propuesta y 25 abstenciones.

El cierre de la jornada lo realizó un exultante Marcelo Guagliardo, quien calificó el acuerdo como “una victoria” del gremio y que este sale “fortalecido” de un conflicto que había comenzado a principio de marzo, con el inicio mismo del ciclo lectivo.

En horas de la tarde, los representantes gremiales y del Gobierno (el ministro de Economía, Norberto Bruno; de Gobierno y Justicia Mariano Gaido, y de Educación, Cristina Storioni) firmaron el acta, que no contempló el mecanismo de recuperación de los días de clases perdidos como tampoco la devolución de los descuentos por las jornadas de paro (ver aparte).

Las partes se mostraron conformes por el acuerdo alcanzado. “ATEN se siente satisfecho y el lunes se reinician las clases en aquellas escuelas que estén en condiciones edilicias de hacerlo”, dijo Guagliardo, al estimar que, por ejemplo, en el caso de Neuquén, unos siete establecimientos tienen dificultades, ya sea por falta de obras o por otras realizadas pero no concluidas.

“Es un acta que tiene como característica un cambio de paradigma al garantizar el poder adquisitivo del trabajador y a partir del diálogo fortalecer lo que sucedió hoy (por ayer): más tarde o temprano llegamos a una acuerdo”, resaltó Gaido.

“El Gobierno ha acordado con el último sector que quedaba en esta mesa. Es muy importante desde lo administrativo y presupuestario. Es el mismo formato que conformamos con el resto”, agregó.

Consultado respecto de la forma en que el Gobierno se hizo de los recursos para mejorar la recomposición salarial, a partir del otorgamiento de un pago único de 3000 pesos que se agregarán a los otros incrementos antes ofrecidos, Bruno explicó que “salen del presupuesto”. Precisó que se necesitó hacer un esfuerzo para que se reinicien las clases y negó que se utilice para eso parte de la nueva deuda que contraerá la Provincia con la colocación de títulos.

No se incluyó

Devolución de descuentos

Un tema que puede llegar a generar algún conflicto a futuro es la devolución o no de los descuentos que se produjeron en los haberes de los docentes por los días de paro. El ministro Gaido indicó que esto “no fue parte de la mesa y no está presente en el acta, es decir, no forma parte del acuerdo”, al tiempo que informó que esta cuestión se analizará en el seno del CPE.

No obstante, Angélica Lagunas, titular de la seccional de ATEN capital, advirtió que si “el 5 de mayo no se devuelven los descuentos, veremos en asambleas las medidas a seguir”, y apuntó: “No vamos a financiar el aumento otorgado con los descuentos y se lo vamos a hacer saber al Gobierno”.

Paritaria

Los puntos centrales del acta

Lo pactado ayer incluye una suma fija de seis mil pesos, que se efectuará en dos pagos: tres mil antes de fin de mes y tres partes de mil en los meses sucesivos, con los salarios de abril, mayo y junio. Esto también alcanzará a los jubilados y pensionados.

Además, habrá una recomposición salarial del 8% para paliar la pérdida del salario por la inflación del 2016, que se abonará en dos partes: una retroactiva a enero y la otra en abril, en dos cuotas de un 4%. Para este año, el aumento salarial se ajustará en forma trimestral y automática de acuerdo con la inflación que indique el IPC neuquino. ATEN participará de las mesas técnicas que elaboran este índice. “Es un ámbito que podemos discutir cómo se va a medir la inflación y nos parece importante”, dijo Guagliardo.

Discutirán en el CPE cómo se recuperarán días y contenidos

NEUQUÉN

Algo que no quedó resuelto ayer es la manera en que se compensarán los días de clases perdidos.

El gremio ATEN dejó sentada su postura de que se “podrán recuperar contenido pero no días”. Consultada sobre el tema, la ministra de Educación, Cristina Storioni, señaló que esto se debatirá en el CPE en la primera reunión que el organismo tendrá el martes: “El acta firmada explica que es en el CPE, donde están todas las representaciones, con los vocales por la comunidad y del Consejo, donde se tratará la recuperación de contenidos. Se hará con los directores de nivel, porque no es lo mismo lo que se debe hacer en el secundario que en el primario o el nivel inicial”, explicó.

Con relación a la posible mitología aplicada para llevar a adelante este objetivo, no descartó recuperar días pero aclaró que esto no implica extender el calendario escolar, cuya finalización, el 22 de diciembre, es inamovible.

“Hay diferentes estrategias que se pueden analizar: incrementar horas de clases, que los actos escolares no lleven todo el día y recuperar en el aula esas horas, hay muchas alternativas”, dijo.

Incluso, la ministra no descartó que se pueda hacer uso de las jornadas institucionales: “Podríamos concentrarlas en un bloque, pero no quiero adelantar ninguna idea porque eso lo debe tratar el cuerpo colegiado del CPE”. Allí, entonces, se discutirá un tema no menor que es cómo los alumnos recuperan en el aula lo que se perdió.