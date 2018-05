La historia de la actriz y conductora se hizo pública hace una semana, cuando contó al aire que su mamá murió producto de un aborto ilegal. Durante su exposición de esta tarde brindó más detalles de su dolorosa historia de vida.

"Me crié creyendo que mi madre había muerto de una enfermedad. A los 14 años, una de sus hermanas me dijo 'tu mamá no murió de una enfermedad, tu mamá murió en un aborto ilegal, murió desangrada'", relató. Al inicio, dijo que tenía tan solo dos años cuando la perdió y que transitó su infancia sin hablar del tema.

"Era chica y la verdad no me atreví a preguntar a mi padre, lo único que sabía de ese tema era que era prohibido, era algo de lo que no se podía hablar", agregó.

"Nunca pensé que iba a contar esta historia y hablar de mi madre. Cuando entré al jardín, cuando eran los actos escolares, cuando nacieron mis hijos, cuando me case, la busqué. No hay un día en esta vida que no la llore", agregó la artista, entre emocionada y nerviosa.

"El femicida de mi madre fue el Estado"

Durante su exposición, Flor de la V puso el eje en las muertes de las mujeres y no en la discusión sobre el inicio de la vida. Así, responsabilizó al Estado y dijo que fue el femicida de su madre.

"Acá no estamos discutiendo desde cuándo hay vida. El aborto es una decisión privada de cada ser humano, no es una decisión publica", dijo y sumó: "Acá estamos hablando de despenalizar y legalizar una práctica quirúrgica que depende del Estado. El Estado, en lugar de castigar a las mujeres debería brindarles lugares seguros para que no muera ninguna mujer mas".

Por último dijo: "Desde que yo me enteré, estuve buscando la cara del femicida que mató a mi mamá y hoy sé quién fue el femicida de mi madre: fue el Estado. En sus manos está la responsabilidad de si quieren seguir cargando con la muerte de mujeres".

Y cerró recordando a su madre: "Yo les digo hoy Sabina Baez presente porque no quiero que la muerte de mi madre sea en vano".

LEÉ MÁS

Flor de la Ve se quebró al aire: "Perdí a mi madre por un aborto clandestino"

Darín, Suar y Echarri, juntos por la legalización del aborto