Apenas unas horas más tarde, Florencia hizo una dramática confesión en su programa, Flor de Tarde, por la pantalla de Ciudad Magazine. Quebrada en llanto, la conductora reveló que su madre, Sabina Baéz, murió en un aborto clandestino.

“Me dispara cuando se habla del desconocimiento, cuando no hay compasión porque estoy hablando de miles de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Es una realidad que yo viví, no me lo vinieron a decir. Terminan muertas y esto es lo que sucede. Y nadie piensa en eso”, comenzó.

“Debatamos con fundamentos. Yo estoy a favor de la vida, luché muchísimo por tener mis hijos, pero hasta que no se solucione el tema de la educación sexual, tenemos que pensar en las mujeres que están muriendo. Lamentablemente tuve que vivir esta realidad, y la viví muy de cerca. Más de lo que ustedes creen, por eso tengo esa vehemencia porque sé de lo que estoy hablando. Terminemos con la hipocresía”, continuó, con voz entrecortada.

“Perdón, no puedo seguir hablando. Hay muchas mujeres que no tienen otra posibilidad, ni apoyo y están solas. ¡Solas! Este tema a mí me sensibiliza muchísimo… No quería decir nada, pero me siento en la obligación de decirlo porque esto se tiene que terminar. Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino. Y toda mi vida la necesité y nadie pensó en mí. El Estado no pensó en mí. Entonces es hora de decir ‘basta’, por eso yo le pido al Estado y a los políticos aborto seguro, legal y gratuito para todas esas mujeres. Para Sabina Báez, que fue mi madre y no tuvo esa posibilidad porque no pudo elegir”, completó con lágrimas en los ojos, antes de pedir un corte.

