“Me sorprendió que me mande un mensaje diciendo ‘ después de nuestro acercamiento’, cuando me maltrató al inicio de mi carrera. Yo tenía 20 años y fue muy grosero. Y nunca me pidió disculpas pese a que tuvo la oportunidad porque estábamos en el mismo canal, en el mismo programa”, señaló la actriz haciendo alusión a Polémica en el bar, ciclo en el que coincidieron sin hablar del viejo episodio.

“No creía que después de esa falta de respeto, me diga que hubo un acercamiento. Cuando recibí el mensaje no lo podía creer”, sostuvo De la V.

"Fue bastante agresivo conmigo y nunca me pidió disculpas".

"Recuerdo que me fui muy mal ese día del canal, como shockeada. Y nunca más hablamos de ese tema. Personalmente no tengo nada con él, pero me parece que tendríamos que tener una charla previa antes de sentarnos como si nada hubiese pasado", remarcó.

"¿"Sos un varón?", "¿No estás operada? ¿tenés pene? Entonces sos un varón", le había dicho Viale a Flor en vivo, hace 20 años atrás.

