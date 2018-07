Flor Peña bardeó la serie de Luismi y le llovieron insultos

La actriz mostró su desagrado en medio del furor por la ficción del cantante. "Me torra groso", escribió. Ante los palos, también contó que no le gustaron Lost ni La casa de papel.

Buenos aires. La serie sobre la vida de Luis Miguel se convirtió en furor. Tanto que aplacó la fiebre por La casa de papel, que convirtió a sus actores en estrellas y sumó fanáticos en todo el mundo. Pero hay una colega que no disfrutó de ninguna de las dos series que hacen trasnochar a miles de argentinos en Netflix. Es Florencia Peña, quien a través de Twitter recibió una increíble oleada de insultos por su opinión contraria a la biopic. “Pasaba para decir que la serie de Luis Miguel me torra groso. Nada eso. #BuenasNoches”, escribió ayer, y los tuiteros le dijeron de todo. Pero no lograron callarla. “También me pareció un bodrio La casa de papel y Lost. Nada, se los cuento porque ya hay gente indignada por que no me gusta la de Luismi. ¡Twitter es espectacular! #LasGrietasDeNetflix”, cerró la guerra Flor.