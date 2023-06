Flybondi suspendió vuelos a Neuquén: los motivos

"Por la falta de autorización para girar pagos al exterior en el marco del SIRASE (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pago de Servicios al Exterior), la compañía no puede realizar el cumplimiento del leasing (arrendamiento) de su flota, así como el pago de otros servicios especializados que debe contratar en el exterior", señala un comunicado emitido por la empresa.

Desde la compañía informaron que las medidas se tomaron porque se vieron forzados a dejar en tierra dos aviones que resultan fundamentales para sostener su programa de vuelos por distintos puntos del país. En total, se estima que unos 5500 pasajeros se verán afectados por las medidas.

reclamo vuelo suspendido flybondi Los mostradores de Flybondi en el aeropuerto de Neuquén. Gentileza

"Actualmente existen medidas oficiales que son restrictivas para las empresas que necesitan acceder a moneda extranjera para realizar pagos al exterior. En Flybondi contratamos varios servicios especializados afuera que se pagan en dólares. Para poder hacerlo debemos pedir autorización periódicamente, pero en los últimos dos meses no recibimos las aprobaciones", informa el comunicado.

Por ahora, la firma sólo se vio obligada a dejar dos aviones en tierra. Sin embargo, hay preocupación por la situación a futuro, ya que la aerolínea arrienda otros ocho aviones que, por el momento, no solicitaron que suspendan las actividades aéreas para quedar en tierra. "La compañía no descarta más cancelaciones y demoras en el servicio si la situación no se normaliza", alertaron.

Desde la aerolínea de bajo costo señalaron que transportan a más de 300 mil pasajeros cada mes, por lo que tienen una cuota de mercado aéreo del 21%. En cinco años de historia, ya transportaron a 7.800.000 pasajeros y tienen un planten de personal con 1300 colaboradores. La firma tiene 23 rutas operativas, que incluyen tres conexiones internacionales con Brasil y conexiones entre Neuquén y Buenos Aires.