Focarazzo: "Vamos a tener un nivel de ocupación del 50%"

-¿Qué objetivos se proponen para esta temporada, teniendo en cuenta los inconvenientes de la pandemia en el medio?

Nuestra expectativa es que paulatinamente podamos comenzar a mover esta actividad tan importante, ratificando las reservas que se hicieron. Hay mucha gente interesada en visitar distintos puntos de la provincia. Y, obviamente, todo eso poniendo en práctica nuestros protocolos, que los venimos aplicando de manera mínima con lo que se pudo abrir de la actividad, y de hecho hemos capacitado más de 2500 personas.

El 1° de diciembre apelamos al compromiso de cada uno de los visitantes, a un turismo seguro y responsable, de parte del que va a venir y de la seguridad que debemos brindar como provincia.

-¿Cómo se va a abordar este tema?

Hay que generar que la propia gente sea responsable, que no llegue con algún síntoma compatible con el COVID-19 o que no lo declare. Buscaremos que todas las actividades sean al aire libre. De esa manera, minimizamos la posibilidad de contagio si lo hubiera. Hay destinos que hoy están libres del virus y otros que no tienen transmisión comunitaria, y estamos a la espera de recuperar la situación sanitaria de San Martín de los Andes.

Por eso nuestra preocupación pasa porque a partir de este 1° de diciembre podamos llegar de la mejor manera, ofreciendo todos nuestros destinos y servicios.

Será una temporada distinta, con gente que deberá seguir cumpliendo con el uso del barbijo y el distanciamiento.

-¿Habrá algunas de las actividades deportivas habituales de temporada?

Sí, se hará la carrera ciclística de los Siete Lagos que saldrá de Villa La Angostura, se correrá con distanciamiento y ya fue aprobada. Las salidas serán de a 10 ciclistas, siempre con protocolos y manteniendo el distanciamiento de las personas que acompañen.

Y se organizará una fiesta de los 30 años de la cueca y la lana en el norte neuquino. También se abrirán las termas en Copahue, todo con los cuidados y protocolos que sean necesarios.

-¿Cómo trabajarán la cuestión del comportamiento de la gente en los espacios comunes, como las playas en los lagos?

Estamos coordinando con los municipios y parques nacionales que haya cuadrillas que vayan guiando y explicando a la gente. En las playas se va tener que cumplir con el distanciamiento por grupos de personas, ya sean familiares o convivientes.

La intención es determinar espacios, como en los acampes. Y obviamente el uso de barbijo y el no compartir entre no convivientes el mate o bebidas. Y toda la venta de productos gastronómicos vamos a intentar que sea take away, que no se ingrese en lugares cerrados y que esta actividad en general funcione al aire libre.

-¿Y en cuanto a las normas de higiene en los lugares de alojamiento y locales comerciales?

Se hará mucho hincapié en la sanitización de los baños y los lugares de alojamiento. Los espacios comunes en los alojamientos deben cumplir con protocolos internacionales a los que nosotros ya adherimos. La persona cuando ingrese debe encontrarse con un paño desinfectante para los pies y alcohol en gel. En esas áreas comunes, que, por ejemplo, tienen las hosterías, no se puede superar el 50% de la capacidad, y los desayunos se tienen que servir en las habitaciones o en espacios aireados.

Lo mismo para bares y restaurantes. Y no se debe hacer uso del aire acondicionado porque puede generar circulación del virus.

-¿Qué cantidad de turistas esperan para esta temporada de verano?

Creemos que vamos a llegar a un nivel de ocupación del 50%. Con respecto a las reservas con el programa de preventas, hubo muchas consultas que después fueron confirmadas a partir de los requisitos que se plantearon para el viajero, como el hecho de que no se va a exigir un test.

Tenemos muchas reservas en el sur cordillerano pero también en Pehuenia y Caviahue. No contamos aún con el número pero sabemos que es importante. Además, el 50% es lo que está autorizado como capacidad en las hosterías, bares y restaurantes.

Lo de las cabañas es diferente porque se ocuparán a demanda, dado que ahí se puede mantener distanciamiento e independencia, por más que estén dentro de un complejo.