Nadie compró los pliegos ni se presentó. Crece el malestar de los trabajadores que no pueden cobrar sus indemnizaciones.

Fracasó la segunda licitación para vender la ex Interlagos

No pudieron vender la ex fábrica Interlagos, ni siquiera después de haber bajado el precio original a la mitad; y la coyuntura genera profundo malestar y preocupación entre los trabajadores, que no pueden cobrar sus indemnizaciones hasta que se pueda consumar la mega venta.