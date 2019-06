Su historia provocó numerosas reacciones en Francia, incluida la del alcalde de otra localidad del suroeste, Gajac, que pidió al gobierno que declare los sonidos del mundo rural como parte del “patrimonio nacional”. La propietaria del gallo, Corine Fesseau, dijo que estaba dispuesta a un “diálogo, siempre que no me agredan”. Acusa a los demandantes, a los que no conoce, de haber “cerrado la puerta a todo” antes del juicio. Su abogado, Julien Papineau, aseguró antes de la vista que “no fue posible ninguna conciliación”. Esta insólita historia todavía no terminó.