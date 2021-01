Francisco anunció que se vacunará y criticó a los antivacunas

"Luego crecimos a la sombra de las vacunas, contra el sarampión, contra esto, contra aquello... vacunas que se daban a los niños", añadió.

"No sé porqué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa' pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, porqué no hacerlo", se preguntó el pontífice.

El Papa Francisco no aclaró cuál de todas las vacunas aprobadas será la que se aplique.