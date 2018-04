“¡¡Un día lo soñé y hoy se cumplió!! Gracias, papa Francisco, por este recibimiento y bendición!! Gracias, gracias, gracias. Feliz”, fue el texto que publicó el mago en las redes, junto a una foto de ese momento.

Bendición

Luego, en otra de las imágenes que compartió en su cuenta de Twitter, agregó emocionado: “¡¡Y un día el Papa tocó y bendijo mi galera, siempre lo llevaré en mi corazón y nunca olvidaré sus palabras y bendiciones de este momento!! #Vaticano #Roma #Italia”.

En el portal PrimiciasYa.com, Pablo dio detalles de cómo fue el encuentro y de qué sintió al estar frente al sumo pontífice: “Me tiemblan las piernas, los brazos... Realmente fue muy fuerte y emocionante estar ahí. Estaba al lado del altar, y cuando sale y saluda y te mira a los ojos, ahí la emoción que sentís es muy fuerte porque es la mayor autoridad eclesiástica que te está dando esa bendición”, comentó Cabaleiro. Y agregó: “Apenas me ve, sonríe y me mira y me dice: ‘Te has venido de mago’. Cuando me dijo eso, le agarré las manos. Esas bendiciones para mí fueron muy fuertes. Me miró la galera, la tocó y me la bendijo”.