Según el Papa, en las versiones como la italiana, la inglesa e incluso la latina, no reflejan el significado correcto de la oración que, según los evangelios de San Lucas y San Mateo, Jesús enseñó a sus discípulos.

En castellano, al final de la oración se dice "no nos dejes caer en la tentación", pero en inglés, italiano y latín dice "no nos induzcas a la tentación" o "no nos dirijas a la tentación".

Y en ese sentido, Francisco sostuvo que la frase "no me dejes caer en la tentación" significa "soy yo el que cae, no es Dios quien me arroja a la tentación para después ver cómo me caí". Y recalcó: "Un padre no hace eso, un padre ayuda a levantarse inmediatamente”.