Fue en busca de su madre biológica a Mar del Plata y quedó varado

Se trata de Luis Joaquín Álvez de 16 años de edad que viajó el 7 de febrero pasado en busca de su madre biológica. Según contó a LM Cipolletti su madrastra, Valeria Vázquez, el joven se hospedó en la casa de unas tías hasta el 22 de marzo cuando quedó varado por la suspensión de todos los viajes de larga distancia.

“Fue en busca de su madre, quería conocer su historia, pero no puede volver. Hicimos todo lo que podíamos, pero no tenemos respuestas. Luego de quedarse varado, sus tías le dijeron que no lo podían tener más y lo echaron. Lo dejaron en la calle”, indicó Valeria.

El joven salió caminando con sus bolsos hasta una plaza, y ahí lo vio una vecina y le ofreció ayuda.

“Le preguntó que le había pasado, y Joaquín le contó que no podía regresar porque no habían colectivos. Ella, gentilmente y sin conocerlo, le ofreció un lugar en su casa. Pero lo puede tener hasta este fin de semana. No sé qué pasara después”, contó su familia.

Valeria dijo que intentaron iniciar el trámite del programa Volver a Casa, del gobierno de Río Negro para repatriar a los habitantes que estaban varados en otras provincias.

“No pudimos hacer el trámite en la página, y llamamos en reiteradas ocasiones a la oficina de Desarrollo Social de Mar del Plata pero no tuvimos respuestas. Tampoco nos atendieron en Cipolletti. Estamos desesperados porque no sabemos cómo traerlo. Tiene 16 años, y está solo”, suplicaron.

La familia de Joaquín, oriunda del barrio Costa Norte, pide ayuda a las autorizados para conseguir un transporte que pueda regresar al joven a la ciudad.

