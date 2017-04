Fue a cargarle nafta a una moto robada y terminó detenido

“Me hicieron firmar a la fuerza, yo no sé leer ni escribir”, dijo el hombre cuando le preguntaron por qué no coincidía la dirección que daba de su vivienda con la que figuraba en el acta policial. Si bien Quirulef aclaró luego que se trataba de la casa de su madre, la fiscalía solicitó 10 días de prisión preventiva por considerar que el hombre no tiene arraigo.

“No es que no tenga arraigo, su casa está ubicada en un lugar de difícil identificación por una situación precaria. No podemos castigar esta situación”, aclaró su defensor. El juez hizo lugar a la defensa y le otorgó a Quirulef presentaciones semanales ante la Justicia hasta que se verifique su dirección.

El hecho ocurrió el 28 de marzo a las 12, cuando Quirulef fue detenido con una Yamaha FZ16 de 160 cc, la cual fue secuestrada por la Policía en la estación de servicio de calle San Martín y Rodhe.