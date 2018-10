"Me llamó la atención el tamaño y las perfeccción", contó Rodrigo en diálogo con LM Neuquén sobre las manchas. "Nunca había visto nada igual", agregó.

El joven relató que tras ver los dibujos, dio aviso a su familia y volvieron al lugar para tomar fotografías e inspeccionar los diseños. "Me sorprendió que no hayas huellas humanas cerca, es un lugar donde no hay mucha circulación", añadió.

ovni-moquehue-2.gif

Las imágenes fueron encontradas en la Ruta 11 en sentido a Ñorquinco, una zona que permanece cerrada durante el invierno y recién se habilita en primavera. En el lugar suelen quedar manchones de nieve y allí se vieron los bosquejos.

Otros vecinos, relataron que a un kilómetro del lugar se encontraron dibujos similares en tamaño y perfección. "Para mí los OVNI existe, tal vez fueron ellos", concluyó Rodrigo.