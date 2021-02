Fuerte crítica de Joe Biden a Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Joseph Bien, aseguró que su homólogo chino Xi Jinping "no tiene ni un solo hueso democrático en su cuerpo" y anticipó que se vendrá una "extrema competencia " entre ambas naciones, aunque resaltó que no quiere un conflicto.

El demócrata, en una entrevista brindada a CBS, se refirió a la relación que mantendrá el país norteamericano con el gigante asiático y sostuvo que habrá una "extrema competencia". Igualmente, señaló que no la llevará a cabo "de la forma en que (Donald) Trump lo hizo". "Vamos a centrarnos en las reglas internacionales", enfatizó. Además, sobre el líder del Régimen chino, comentó: "No tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo. Tuve 24, 25 horas de reuniones privadas con él cuando era vicepresidente, viajé 17.000 millas con él (unos 27.358 kilómetros). Lo conozco bastante bien", subrayó.