Fuerte interna en la comisión vecinal de Nueva Esperanza

La mujer aseguró que, tras eso, le solicitaron a Urrutia la renuncia del cargo y él pidió una licencia. "La carta orgánica no lo ampara porque no existe la licencia. Le pedimos a la subsecretaría de Comisiones Vecinales la expulsión y que nos dejen hacer la reestructuración de la comisión", agregó. "Si la misma sociedad lo denuncia por irregularidades, más siendo de la misma lista, está obligado a renunciar. Él no puede hacer lo que quiere", sostuvo Nievas.

Así, parte de la comisión directiva de la vecinal decidió designar a Nievas como la presidenta, se presentó la reestructuración a la subsecretaría de Comisiones Vecinales de la Municipalidad, a cargo de Claudio Marchetti, quien la aceptó.

"Son siete miembros de la comisión directiva que decidieron expulsarlo. Reacomodaron la directiva, nos presentaron los papeles como corresponde y lo avalamos", sostuvo Marchetti, en diálogo con LMN, quien dejó claro el reconocimiento a Nievas como presidenta de la vecinal. "Es una decisión que tomó la comisión vecinal, yo sólo resuelvo lo administrativo", aclaró el funcionario.

Por su parte, Urrutia asegura que él continúa siendo el presidente de la vecinal. "Yo fui elegido por los vecinos del barrio el 2 de septiembre del 2018 con el 75% de los votos", afirmó a LMN, y sostuvo que no es incompatible ejercer un cargo público y ser presidente de la vecinal ya que "la carta orgánica dice que no podés ser candidato y ocupar un cargo político. Otra cosa es cuando ya sos electo".

De todas formas, Urrutia informó que presentó la renuncia a su cargo en la subsecretaría de Derechos Humanos, pero no fue aceptada.

"La subsecretaría de Comisiones Vecinales asesoró a la lista opositora para que me expulsen. Parte de la comisión directiva decide expulsarme e informa que como presidenta quedaría la tesorera", denunció Urrutia, quien también aseguró que la modalidad para expulsarlo no fue la que corresponde según la normativa.

"Hay una ordenanza municipal, la 12.835, que dice que para expulsar a un presidente tiene que ser a través de asamblea extraordinaria con más del 50% de las personas que sufragaron y en forma unánime", explicó.

"Esto va más allá de las cuestiones políticas. Esto es de una gravedad institucional que no puede ocurrir a 37 años de democracia. No se puede violentar la voluntad popular. Presidente elegido por los vecinos hay uno, que soy yo", concluyó.

