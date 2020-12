Fuertes críticas al Gobierno por cancelar el IFE

En este sentido, Juan Graois indicó: “Yo tengo una posición política de acompañamiento del Gobierno y de oposición al gobierno anterior, pero hay algo que nosotros no podemos dejar de ver: la única verdad es la realidad, acá aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, los jubilados no están mejor, están peor, y eso es responsabilidad del Gobierno Nacional”.

Luego, el dirigente social arremetió contra el desempeño de Alberto Fernández, y se enfocó en la cancelación del IFE: “Sacar el IFE es ver la realidad con el Excel y mirando más a la señora del Fondo Monetario Internacional que a la señora del barrio, eso es invertir la escala de prioridades”.

Además, Juan Grabois comparó el accionar del gobierno argentino con el de Jair Bolsonaro, quien profesa en Brasil una ideología totalmente diferente a la de Alberto Fernández: según él, el IFE fue “un ingreso bajo comparado con Brasil donde Bolsonaro puso 120 dólares por mes a 60 millones de brasileros”.

En este sentido, Juan Grabois dijo que en las autoridades gubernamentales “no hay conciencia de la realidad, de lo que está sufriendo la gente”. En este sentido, ejemplificó: “Como que el Estado es un botín, hay peleas de bandas por el botín, eso hay que ordenarlo y lo tiene que hacer la conducción del Ejecutivo, como tiene que ordenar una política de ingreso”.

El dirigente argumentó su posición: “Hago la crítica puertas para adentro durante un mes y después lo empiezo a decir porque un dirigente social que no denuncia esos números y que no denuncia que hubo un aumento de la pobreza que se podía haber evitado y que hay que evitar que se mantenga en estos niveles -44% es una aberración-, 4 millones de personas que no tienen para comer -10% de indigentes-; si un dirigente social no denuncia esto, ¿Para qué están las organizaciones sociales?”.