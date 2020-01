La resolución ministerial al Protocolo del 2015 le otorgó mayor respaldo a todos los hospitales de la provincia y apunta a garantizar, de forma unificada, el cumplimiento de la ILE en cada punto de Neuquén. La jefa de departamento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera de Salud, Soledad Soberón, señaló como “histórico” lo realizado por la ministra Andrea Peve al ser la primera en “poner la firma” en un documento que ya había pasado por manos de otras gestiones y que, de hecho, se aplicaba en los hospitales más grandes de Neuquén.

Desde las organizaciones de mujeres y varios bloques legislativos mantienen vigente la exigencia para que la provincia adhiera a la normativa nacional ya que aseguran que los estándares médicos son superiores y, de esta forma, Neuquén queda atrasada en relación al resto del país.

“La pregunta es: ¿cuál es la necesidad de sacar este protocolo diez días después de que ya tenemos el protocolo de Nación?, ¿por qué no se adhirió directamente al de Nación, que es el que marca los mejores estándares de calidad vinculados a la garantía de un derecho?, ¿qué necesidad tiene Neuquén de tener el propio?”, cuestionó Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva feminista La Revuelta, en comunicación con LMN.

La activista planteó, además, que no se trata de un “capricho” sino que efectivamente los protocolos son distintos y, ahora, el provincial “viene a destiempo” y “va por detrás de los estándares de la Organización Mundial de la Salud”. En el actual, se incluye solo una actualización respecto al 2015 referida al misoprostol, luego de que la Anmat aprobara su uso ginecológico en 2018.

“¿Por qué en temas que hacen a los derechos de las mujeres no están buscando los mejores estándares de calidad? ¿Cuál es el vedetismo? Pasamos del silencio de parte de las autoridades a un protocolo propio que está por detrás del de Nación. Es un poco inexplicable”, subrayó.

Otra de las referentes en la temática que cuestionó duramente la negación de Provincia a adherir al protocolo de Nación fue la médica ginecóloga Gabriela Luchetti -ahora jubilada-, quien incluso participó del equipo redactor del protocolo en 2015. "Nosotras le pedimos a los dos ministros anteriores que lo firmaran. Esto tendrían que haberlo hecho en el 2015, hubiera sido valioso para los equipos de salud que lo hagan en ese momento. Ahora lo que corresponde es adherir al nacional, no firmar el protocolo viejo", criticó Luchetti.

La profesional se mostró "indignada" aunque resaltó la acción de Peve. "Comparada con sus colegas, la ministra tiene sus méritos", dijo, en referencia a los ex titulares de esa cartera, Rubén Butigué y Ricardo Corradi Diez. "A pesar de que es un avance, me parece ridículo que Neuquén se considere una isla y no quiera adherir al nacional, que es superador", insistió.

La principal crítica y diferencia con el protocolo nacional es que el provincial estipula un límite de edad gestacional de 22 semanas, y por eso se lo considera "restrictivo", mientras que el nacional no tiene límite. "El protocolo provincial considera la posibilidad de que esa mujer que tiene más de 22 semanas no esté contemplada en el artículo 86. Plantea una visión restrictiva cuando en realidad todas las mujeres están contempladas en el artículo 86", explicó Luchetti, y aclaró que fue un punto que discutió en su momento, cuando fue elaborado.

"En cuanto al respaldo a los equipos de salud, es un avance. Pero el avance que correspondía hacer en este momento de la historia es, sin duda, adherir al nacional", ratificó.

La diputada provincial Patricia Jure (Frente de Izquierda y Trabajadores), por su lado, presentó el pasado 19 de diciembre en la Legislatura uno de los proyectos para que Neuquén adhiera al Protocolo nacional por esa vía e insiste en su tratamiento. Tras la aprobación del provincial que este jueves hizo Peve, la legisladora la trató de “maniobrera” y la acusó de querer evitar que el debate llegue al recinto.

“Las profesionales vienen peleando por este protocolo desde 2007 y ahora se le ocurre adherir. Eso tiene que pasar por ley y así no tenemos una ministra que hoy acepta y mañana no acepta”, planteó Jure. “No es el antojo o los vaivenes políticos los que tienen que poner la firma a un protocolo”, insistió.

Un día después de ella, hicieron la misma presentación los diputados y diputadas del Frente de Todos Lorena Parrilli, Ayelén Gutiérrez, Soledad Martínez, Mariano Mansilla, Gonzalo Bertoldi, Soledad Salaburu, Darío Peralta, Sergio Fernández Novoa; y de la coalición Cambiemos, Cesar Gass, Ayelén Quiroga, Lucas Castelli, Karina Montecinos y Luis Aquin.

Por el momento, desde el Ministerio de Salud descartaron la adhesión al protocolo nacional aunque aclararon que están trabajando en nuevas actualizaciones. "Nos encontramos trabajando con un equipo interdisciplinario para actualizar algunas cuestiones médicas, pero resultaba importante poder dar respuesta ahora. Es algo histórico porque ningún ministro había firmado ningún protocolo de interrupción, así que significa un avance, al margen de que se venía trabajando y garantizando un montón", destacó Soberón el pasado jueves, tras la firma de la ministra.

