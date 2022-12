Funcionario denunció que fue atacado por patovicas

Gramajo habló con el dueño del local gastronómico a quien conoce y le dijo que si quería que se fueran que se iba, pero el comerciante le dijo que se quedara tranquilo, que no pasaba nada. Sin embargo, lejos de solucionarse la situación, a los pocos minutos entre dos y tres patovicas los agredieron, sobre todo a él, y los sacaron con un alto grado de violencia del local: incluso a la pareja del funcionario, quien sufrió varias escoriaciones.

En declaraciones realizadas a un medio local, Gramajo aseguró: "Los patovicas me tiraron para afuera del local y me lesionaron una pierna. A mi señora también la lesionaron. Estoy muy mal por lo que ocurrió. Jamás en mi vida me había pasado algo así". Quedó con una rodilla muy lesionada, con la pérdida de mucha sangre. Del resto bar, se fue directamente para el hospital Oscar Arraiz. Allí, le suturaron la rodilla.

Luego, con los tres puntos de sutura y el certificado médico en su poder, el funcionario se dirigió a la Comisaría 28 de Villa La Angostura donde radicó la denuncia correspondiente.