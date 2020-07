Funcionario provincial quiso ingresar a San Martín sin cumplir la cuarentena

Desde el puesto de control norte de Junín de los Andes, sobre la Ruta 40, fueron tajantes: “Acá no hay excepciones, sino se va a cumplir cuarentena, no se quedará aislado, no se puede ingresar”.

“Los controles se reforzaron sobre la Ruta 40, tenemos uno en el norte y otro en el sur de la ciudad. Un día lo hace Gendarmería y otro la Policía. Los controles son para todo el mundo, especialmente de los que vienen de Neuquén, Plottier y Centenario como de la provincias de Río Negro, Buenos Aires o Chaco. Tienen que ser esenciales y aislarse por 14 días sí o sí, sin excepciones”, aseguró a LM Neuquén el director de Defensa Civil de Junín de los Andes, Norberto Ocares.

Este fin de semana, trascendieron dos episodios en la zona cordillerana: el más resonante fue el del funcionario del gabinete provincial que si bien cuenta con domicilio en San Martín de los Andes, pensaba pasar el fin de semana por cuestiones personales, ajenas a su tarea como esencial.

Ocares explicó que en el caso de que fuera un funcionario o personal esencial que concurre a la localidad por estar al frente de la pandemia, debería estar sin contacto alguno, dado que el municipio cuenta con un lugar para permanecer aislado y donde también está previsto que se asista con comida.

“Venía acompañado de una mujer que supo tener domicilio en Junín pero que ahora lo tiene en Neuquén. Ella no podía permanecer en esta localidad. A él nunca se le negó la entrada, porque tiene su domicilio en San Martín, pero por venir de Neuquén debía cumplir cuarentena. Como dijo que venía por el fin de semana y no lo quería cumplirla, entonces se tuvo que volver”, explicó Ocares.

controles-Junín-de-los-Andes-funcionario.jpeg Rodolfo Ramírez

La mujer venía a retirar a su hijo que estaba en Junín con su padre, desde el municipio se le dio intervención a Fiscalía, se acordó que llevaran al niño al puesto de control y tanto el funcionario como la mujer se tuvieron que pegar la vuelta a Neuquén.

“El funcionario llamó a muchas personas. Por suerte a mí no me llamó nadie para que lo hiciera pasar. No le prohibimos que fuera a su casa, le dijimos que tiene que cumplir la cuarentena, de lo contrario que no podía pasar. No pasó a mayores, llevaron al nene y se fueron”, resumió el director de Defensa Civil de esa localidad cordillerana.

Odontólogos

El otro caso que también trascendió fue el de una pareja de odontólogos provenientes de Buenos Aires que intentaron ingresar a Junín en búsqueda de trabajo bajo un permiso de circulación vencido.

“Por decisión propia, estuvieron casi 26 horas cerca del puesto para ver si podían ingresar. No tenían domicilio en la zona sino en Buenos Aires y se les notificó que no podían pasar. Bajaron otro permiso como esencial, pero tampoco cerraba porque tampoco tenían consultorio en la zona”, agregó.