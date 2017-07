La historia de Pablo, Jazmín y Ariel fue replicada por cientos de personas en las redes sociales luego de que se conociera que soportan el invierno en condiciones extremas. No obstante, según Castro, estos chicos, de 17, 16 y 15 años, "no quieren aceptar ningún control ni lìmites. No aceptaron vivir en el hogar Primavera, donde tienen calefacción, cocina y demás".

Tras el testimonio de los hermanos a este diario -contaron, entre otras cosas, que tras la intervención de la comuna están en peores condiciones-, Castro señaló que la municipalidad les consiguió alquiler, pero los vecinos se quejaban de música alta y ruidos, y rompían vidrios. Los dueños pidieron que se fueran. Los pintan como una familia normal pero la verdad es que tuvieron una infancia horrible y no aceptan controles. Ellos quieren un lugar para hacer lo que quieran y no es lo que corresponde".

Castro aseguró que este lunes la comuna les volvió a ofrecer un lugar donde mudarse, pero que ellos prefieren estar en un trailer detrás de la casa que se les quemó.

"Llegamos a un acuerdo que fue levantarles una nueva casa en el lugar donde está la vieja vivienda, y nosotros vamos a poner más personal y material para terminarla rápido, lo antes posible para que puedan refugiarse en el invierno", cerró el funcionario.