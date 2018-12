La conductora, activa defensora en la lucha del movimiento Ni Una Menos, continuó refiriéndose fuertemente al tema: “No podemos tolerar más a estos tipos que son la verdadera mierda. Nos matan, nos asesinan, nos prenden fuego”.

Rodrigo Eguillor

Directa: “No podemos tolerar más a estos tipos que son la verdadera mierda. Nos matan, nos asesinan”.

El abuso

Según el relato que publicaron las amigas de la denunciante, Eguillor habría arreglado con la chica para pasarla a buscar por la universidad a la que asiste, pero luego le pidió que se acercara a pocas cuadras porque estaba con un amigo en la dirección donde habría ocurrido el abuso.

Al referirse al caso, Lozano habló del comportamiento de algunos hombres y detalló: “¿Porque me invitaste a comer tengo que tener sexo con vos? No, mi amor, no tengo ganas, no quiero. Lo peor es que hay muchas chicas que le ponen ‘potro, mi amor’. ¿Estamos todos locos? ¡Es una locura!”, expresó Vero.

El acusado de violación estaba hablando con El diario de Mariana cuando llegaron las fuerzas de seguridad, le hablaron en privado y le pidieron que lo acompañaran para darle dos notificaciones. Frente a la resistencia de Eguillor, uno de ellos pidió que se lo llevaran.

Nati Jota recordó unos chats

Con el caso en todos los medios, Nati Jota contó en su twitter que conoció a Eguillor en un boliche en el 2013 e intercambiaron algunos mensajes. “Encontré un chat con Rodrigo Eguillor del 2013, se ve que me lo había cruzado en un boliche. Gracias a los fernets por no acordarme de él. Igual, hoy siento que zafé. Que tuve suerte. Aclaro que en los chats ni me acosó ni nada, nomás dijo haberme visto en Crobar y charlamos un poco. Insisto, tuve suerte”, posteó la joven.