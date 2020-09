Gaido: "La identidad neuquina habla de su fortaleza"

Lo recibimos como un año diferente, un año en el cual estamos demostrando de qué estamos hechos los neuquinos. Un año en el que tenemos que estar unidos, un año que tenemos que poner el esfuerzo y nuestra mirada en el cuidado de la salud y en el cuidado de cada vecino y cada vecina; en cuidarnos. Este aniversario va a ser recordado por mucho tiempo por el aniversario que nos encontró unidos, con una manera de llevarlo adelante muy austera, muy restrictiva, con mucho cuidado de los protocolos pero con el mismo entusiasmo y el corazón que llevo adelante cada día en la gestión desde el 10 de diciembre, que para mí es una pasión y no me alcanzan las horas del día para hacer cosas.

—¿Cree que los neuquinos ya tienen identidad propia?

No tengo dudas de eso. Los neuquinos tienen una identidad propia que habla de su fuerza y su fortaleza. Los neuquinos defienden muchísimo lo logrado, tienen una mirada de crecimiento.

Vivimos en la mejor provincia y en la mejor ciudad, por lo cual tienen una mirada de gran expectativa y a la hora de defender son los primeros en estar en la línea de largada o en la trinchera.

El neuquino defiende los recursos provinciales, municipales. Defiende la bandera de la ciudad, defiende el trabajo neuquino, las empresas neuquinas. Tiene su propia identidad con una profunda raíz en el territorio que está basada en nuestra historia, basada en la fortaleza de los ríos, en la fuerza del viento, en el corazón de ese clima que tiene la ciudad.

—¿Las nuevas generaciones tienen más sentido de pertenencia por el hecho de haber nacido en Neuquén?

Hoy la ciudad se está transformando. El 60 por ciento de nuestra población es joven y tiene un gran empuje. Hace un tiempo el empuje estaba dado por esas familias que llegaban a la ciudad y tenían la necesidad de transformarla rápidamente. Hoy lo veo claramente, y lo percibo porque la juventud tiene una gran participación en la ciudad. Se ha sumado algo que hoy es indiscutible y son los nuevos derechos, las nuevas libertades, el defender estos derechos de la ciudadanía. Todas formas de vivir con absoluto apego a las libertades, y en el cuidado y respeto del otro. Por eso hemos acompañado y hemos incluido a través de la secretaría de Ciudadanía, la subsecretaría de Juventud, de Niñez, de la Diversidad, Discapacidad; también la subsecretaría de la Mujer. Esto es algo que la ciudad rápidamente se ha modernizado y nos va llevando la juventud de la mano hacia esto.

—Nombre tres lugares que, a su criterio, caracterizan a la ciudad.

Los ríos, y la confluencia de los ríos en ese proyecto que tenemos en marcha y que va camino a inaugurarse. Estamos terminando la primera etapa con los primeros mil metros desde la calle Linares a Tronador en este Paseo Limay. La confluencia de los ríos es sin lugar a dudas un ícono de nuestra ciudad. Lo decía en mi campaña es como vivir en Misiones y no conocer las Cataratas; nosotros en la ciudad hoy ya empezamos a percibir y a sentir lo que es la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Es un proceso que está en camino y sabemos que esta mirada del Paseo Limay hacia la confluencia es un ícono con una obra inclusiva, con bicisendas, con un amplio veredón, con tránsito de dos manos, con mobiliario urbano. El segundo lugar es la barda. Y no solamente Parque Norte, sino en toda la ciudad; un espacio que tiene una mirada deportiva, cultural y recreativa. Acá también estamos iniciando obras esenciales, como es el reacondicionamiento del Parque Norte, pero también el inicio del Parque Lineal del Oeste, que limita con el Polo Tecnológico. Cuando éramos chicos hablábamos de la barda y era una cuestión lejana, desértica, un lugar que no se elegía para ir; hoy a la barda la elegimos parta hacer deporte, para caminar, para apropiarnos de ella.

El tercer punto son los parques, un nuevo sello que tiene la gestión, y que lo podemos ver. Creo que un parque muy importante va a ser el de la Confluencia de los Ríos donde tenemos proyectadas varias hectáreas. También el predio de la ex U9 o “Jaime de Nevares” donde transformamos lo que era un proyecto de desarrollo inmobiliario en un parque de cinco hectáreas; lo mismo en el oeste con el Parque Unión de Mayo, el Parque que vamos a inaugurar en el oeste que es Almafuerte, los que ya inauguramos en Rincón de Emilio y en Albino Cotro; el que vamos a hacer en Parque Industrial que será un gran espacio público como la U9.

—¿Cree que se cumplió el proyecto pensado por nuestros pioneros?

Se cumplió y mucho. Los pioneros que llegaron a la ciudad no creo que hayan pensado que iba a ser este centro económico, financiero, comercial, esta capital con una potencia enorme basada en la juventud. Ahora nos queda a nosotros, a esta gestión, darle los elementos para que esto se transforme en una gran capital, la capital moderna, inclusiva y un crecimiento constante. Que sea turística y productiva. En esto estamos trabajando y lo vamos a lograr en estos cuatro años que vamos a tener de gestión.

—¿Por qué Neuquén tiene características tan cosmopolitas?

Porque Neuquén brinda la oportunidad a quienes llegan; los abraza, les tiende una mano como pasó con mis padres, a los que les dio la oportunidad de tener un trabajo, con el tiempo su propia casa, y de sembrar acá sus raíces y futuro. Esto se propaga. Neuquén fue y sigue siendo una oportunidad para muchísimas personas.

—Nombró varias obras, pero ¿cuáles otras para usted son prioritarias?

La obra de consolidación de la calle Cosentino habla de lo que vamos a empezar a desarrollar sobre el río Neuquén. Hay obras esenciales para mí que son los pluviales como el Arroyo Durán, el canal sobre la calle Crouzeilles que es una gran avenida pero lo más importante es el reordenamiento pluvial que estamos teniendo; también lo estamos haciendo sobre el canal Bejarano, con cinco puentes sumado y acompañando esta obra está el reordenamiento y asfalto sobre 35 cuadras en Valentina Sur.

Una iniciativa muy importante es nuestro Instituto Municipal de la Vivienda y la consolidación de lotes con servicios de 830 lotes, es histórico que la ciudad haya tenido en un año la oportunidad de llevar adelante esta obra.

Pensar la ciudad desde la planificación y no desde la respuesta a la tensión producto de la explosión demográfica es muy bueno. Nos queda mucho por delante.

—¿Cómo se imagina a Neuquén en los próximos 50 años?

Me la imagino como la ciudad del millón de habitantes. Me la imagino moderna, una ciudad con nuevos derechos que es algo que me emociona por mis hijos. Mi hija que siempre me ha pedido que la transforme en ese sentido a pesar que hay un obstáculo importante en preconceptos, creo que voy cumpliendo con ella. Me la imagino una de las más importantes del país, o tal vez la más importante.