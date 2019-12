El colegio ocupa el lote municipal contiguo al Concejo Deliberante desde 1989. El Municipio le cedió ese lugar a cambio de obras y el pago de un canon que no se cumplieron, lo que derivó en demandas judiciales cruzadas.

Luego de idas y vueltas, en 2015, el Deliberante autorizó al Municipio a resolver el conflicto con una venta del terreno al colegio al valor que determinara el Tribunal de Tasaciones, pero pasó el tiempo y las partes no se ponían de acuerdo sobre el monto y las condiciones de transacción. Ahora, unos días antes de concluir el mandato, Monzani ordenó desistir de los litigios con el argumento de que al fin logró un arreglo con la escuela.

Monzani emitió el decreto 973, que entró en vigencia el 6 de este mes, donde detalla que la titular de la fundación Colegio Confluencia, María Robbio, pidió resolver los litigios por los cánones adeudados y demás demandas con una compra del terreno por $167.330.000 “en un plazo de 45 años, en cuotas mensuales y consecutivas actualizadas de acuerdo al incremento en el valor punto del escalafón docente”.

Monzani justificó que ese monto se ajusta a la valuación del Tribunal de Tasaciones provincial de agosto de este año y permite “la cancelación de la deuda de un modo compatible con las proyecciones de ingresos de la institución educativa”. También resaltó que el plazo y la modalidad de pago que propuso Robbio cumplen con “los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”.

Tras asumir, Gaido y su gabinete se encontraron con el decreto vigente y el acuerdo de venta listo para firmar. Sin embargo, por ahora no habrá transacción. Desde la secretaría municipal de Gobierno indicaron que toda la negociación que hizo el ex intendente “no se llegó a concretar, porque aún no hubo compra, y quedó en revisión”.

En los próximos días se analizará la letra chica del acuerdo para determinar si se trata de una negociación favorable para el interés de los vecinos.

6670 metros cuadrados tiene el terreno, en una de las zonas más codiciadas de la ciudad

Tres décadas de tironeos

En 1990, el Municipio otorgó el permiso de ocupación del terreno a Maitén SA, administradora del colegio, “por un lapso de 20 años y sin opción de compra”.

En 2010, por la ordenanza 11.818, se extendió el permiso de ocupación hasta diciembre de 2014. Se le exigió al colegio el pago de un canon mensual.

En octubre de 2015, a través de la ordenanza 12311, se autorizó al Municipio a desafectar el lote para venderlo al colegio, para resolver el conflicto judicial con Maitén SA.

