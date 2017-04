Gaido: "Va a ser la última reunión de la mesa salarial"

Esto no implica que luego no puedan discutir otros temas inherentes al sistema educativo, pero la Provincia no seguirá negociando acerca de los salarios.

En declaraciones a este diario, el ministro, representante del Gobierno ante ATEN, dijo que “ya se dio respuesta a los temas solicitados, como el plan de obras públicas para el sector educativo” y que “la conducción gremial ya sabe que el 18 de abril se van a aumentar las partidas presupuestarias para refrigerios escolares”, además de tener el compromiso de no armonizar con Nación al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), otro de los requerimientos que planteaban los maestros.

Gaido les agradeció “a los maestros que comenzaron a regresar a las aulas y tuvieron una actitud constructiva”,

También dijo que “el diálogo que sirve es el que construye y acerca posiciones”, al aludir al ámbito de la mesa de negociación en lo estrictamente salarial.

La propuesta salarial vigente implica una actualización inflacionaria trimestral, con una primera suba que incluye un 50% más sobre este indicador, más un 8% en dos cuotas (4% retroactivo a enero y 4% pagaderos desde julio) y una suma fija de 3000, extraordinaria, para el cargo testigo de 25 horas, en tres cuotas (abril, mayo y junio).

El gremio ya lanzó un paro de tres días que hará que esta semana no haya clases por los feriados. Si hubiera una nueva oferta, el martes se realizarían las asambleas del sindicato.

Suba: El 18 de abril el Gobierno aumentará las partidas para refrigerios escolares.