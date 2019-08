No se puede aplaudir los gestos de unidad de dirigentes nacionales y en nuestro terruño no ser capaces de unirnos para que no nos devoren los de afuera.

Mañana a las 15 en Afuven, el espacio de UNE, que va como colectora de Mariano Gaido para la intendencia, lanzará oficialmente la campaña de Baggio para repetir la banca. Ente algunas coas, nombró el costo de 800 millones de pesos del Metrobús y el corte de vínculos del intendente Quiroga con la Universidad Nacional del Comahue.

“No se puede tapar el sol con las manos y los gobiernos neoliberales tarde o temprano quedan al descubierto. Ahora tenemos el trabajo de cuidar el triunfo hasta octubre y en el camino el gran desafío de Neuquén capital, una ciudad gobernada por la derecha más conservadora, que piensa en una ciudad para pocos, que privatiza todos los servicios municipales, que favorece a un pequeño grupo de empresas en desmedro de todo el comercio local, que reparte la tierra publica entre amigos, que aplica absurdamente las políticas nacionales”, expresó Mansilla.