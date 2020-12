Gal Gadot se prepara para el estreno de Wonder Woman 1984

La actriz, luego de un año lleno de atrasos por la pandemia de coronavirus, presenta Wonder Woman 1984 , la cual llegará como regalo de navidad este 25 de diciembre. Gal Gadoy admitió que aún no es consciente del icono feminista en que se ha convertido este personaje para millones de personas.

Mientras que en la primera entrega de Wonder Woman, Gal Gadot interpretaba a una heroína incipiente en el contexto de la I Guerra Mundial, ahora, en la segunda cinta, vivirá en los años 80, y su personaje llevará una vida relativamente discreta. Sin embargo, todo cambiará cuando cuando se cruzan en su camino un villano encarnado por Pedro Pascal.

Referente a Wonder Woman 1984, Gal Gadot indicó sobre la evolución de su personaje: "En esta cinta está más informada, tiene experiencia y entiende las complejidades de la vida. Ha estado durante décadas y décadas sin tener ningún amigo alrededor".

En este sentido, la actriz reveló: "Y ahora estamos en los años 80, pero no tiene ningún amigo porque no quiere que nadie sepa que es inmortal, que no envejece y no quiere experimentar la pérdida de nuevo. Tiene una misión específica que es el progreso de la humanidad. Pero ahora además comparte la perspectiva de los seres humanos y sufre con las mismas cosas con las que sufrimos todos".

Sobre lo que representa su personaje, Gal Gadot puntualizó: "Creo que tengo como un atraso para darme cuenta de lo que estoy haciendo, el alcance de lo que hago, cuánta gente puede reconocerme... Simplemente no pienso nada en eso. Creo que, con la perspectiva del tiempo, igual dentro de 30 años, echaré la vista atrás y diré: “Oh, eso es lo que logré”. Pero ahora mi cerebro no tiene la capacidad de entenderlo".