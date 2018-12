Ayer se armó la comunidad “Organización Galguera” en la red social Facebook, que ya tiene más de 200 adherentes. Esa agrupación fue la que salió con los tapones de punta a cuestionar los operativos policiales. Tamara Rodríguez, una de las voceras, explicó que están molestos “porque, por ejemplo, cada vez que nos juntamos en la cancha con mi familia a tomar mate y llevamos nuestros perros, cae la Policía”.

“Si voy a la plaza con una amiga que tiene un caniche, la Policía no nos saca y acá sí, porque no entienden que nuestros perros son una mascota, no son sólo para correr, y si vamos a una chacra los llevamos también”, aseguró.

La mujer negó que se organicen carreras clandestinas y afirmó que los últimos operativos en las chacras de Vista Alegre fueron por denuncias falsas. “La vez anterior no alcancé ni a entrar y la Policía me tomó los datos; acá hay muchas cosas que se hacen mal, pero ahora llegamos a un punto que sobrepasó todo”, remarcó.

El domingo pasado, la fiscalía de Delitos Ambientales impidió una carrera clandestina de galgos en una chacra de Vista Alegre. Al llegar, la Policía no encontró perros ni asistentes, pero sí secuestró una gatera y jeringas, además de comprobar que habían alisado el terreno y tenían todo listo para la competencia.

Según Tamara, los agentes “rompieron la cancha aunque no estaban corriendo y fue un acoso a las dos personas mayores que viven ahí, por eso somos 300 personas del grupo de Facebook que decimos que nos ensucian sin motivo”.

Afirmó que hicieron una queja pública “porque llegamos al punto en el que tenemos una persecución tan fuerte detrás que nos sentimos acosados”.

M. Breide Obeid. Fiscal Delitos Ambientales

1. ¿En el operativo del domingo se secuestró parte de la estructura que había en la chacra?

Cuando nosotros intervenimos, no había nadie y desactivamos una pista de carreras. Si ellos dicen que no las van a realizar, bienvenidos sean. De todas maneras, es una actividad que está prohibida.

2. ¿Están al tanto de que un grupo de galgueros denuncia una persecución judicial?

No hay ninguna persecución a nadie, solamente que no se pueden hacer carreras clandestinas. La Fiscalía de Delitos Ambientales existe hace menos de un mes y tenemos problemas mucho más graves en la provincia en este momento.

3. Ellos se quejan de operativos constantes, en los que no encuentran nada...

En la fiscalía de Delitos Ambientales hicimos una sola actuación hasta ahora. Entiendo que hubo antes otra intervención de la fiscal Paula González por una carrera y una sola mía, en la que no encontramos a nadie. Fueron las únicas dos intervenciones.

Vista Alegre, el sitio elegido

Tres son las carreras de galgos impedidas por Policía en los últimos meses en Vista Alegre. En octubre, hubo un operativo en una chacra. En noviembre desarmaron otra en el mismo lugar, y el domingo hallaron una pista en la misma localidad.

