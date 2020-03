"No se nos escapó nada pero es cierto que le agrega suspenso. El que gana el sábado es campeón", bajó un cambio luego el exitoso entrenador de River, que no obstante se mostró muy esperanzado.

SportsCenter on Twitter PICANTE: "Nosotros no vamos a jugar con Boca, vamos a jugar con Atlético Tucumán. Cuando jugamos finales contra Boca, hemos ganado", Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/BtFk2detrq — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2020

"La final no la vamos a jugar con Boca, la vamos a jugar contra Atlético Tucumán. Ya jugamos finales contra Boca y las ganamos", sacó chapa el director técnico, intentando transmitirle optimismo a todos los hinchas que al final del partido no reaccionaron de la mejor manera.

"La situación no es adversa, dependemos de nosotros", reiteró en varias oportunidades. Y recalcó que "vamos a ir a jugar con la actitud ganadora de siempre".

TNT Sports LA on Twitter GALLARDO Y UN GESTO QUE DIO QUE HABLAR Luego del empate ante Defensa, Marcelo Gallardo miró a los hinchas y les hizo un gesto que llamó la atención pic.twitter.com/jlhc4E6Ijs — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 1, 2020

Luego explicó por qué le pidió aliento a los hinchas y si estaba enojado con el silencio del Monumental consumada la inesperada igualdad. "El gesto a la gente fue para que no crean que se nos puede escapar. No tengo palabras para agradecer el acompañamiento de la gente. Siempre nos acompañan. Lo que quería con el gesto es que no sientan que se nos escapó algo. Seguimos dependiendo de nosotros para ser campeón", culminó Gallardo.

¿Qué pasará el sábado?...

