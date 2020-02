"Estoy bien, debo tener algunos cuidados por unos días según indicaron los médicos. Nada me impide estar el domingo en Santa Fe, lo que no puedo hacer es actividad física, de manera que si me siento bien dirigiré la práctica de mañana", expresó el "Muñeco" Gallardo, de 44 años, en diálogo con los medios de prensa apostados a la salida de la Clínica en la que fue operado.