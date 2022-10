Gallardo se emocionó al hablar de su madre y frenó los silbidos para...

Lloró todo el Monumental. Pero no por la derrota ante Central que dejó al Millo sin la ilusión del título. El partido y el resultado fueron anecdóticos. La gente de River despidió a Marcelo Gallardo con un marco imponente. Y las declaraciones a corazón abierto del DT a los hinchas al final fueron emotivas por donde se lo mire.

Con jugadores quebrados en lágrimas como Juan Fernando Quintero, Gallardo recibió abrazos y una camiseta especial con la 10, su apellido y el parche de campeón de la Libertadores 2018. Luego de una breve presentación de Matías Martin, Gallardo iba a hablar, pero no le salieron las palabras y devolvió el micrófono.

Acto seguido, los dirigentes le entregaron una plaqueta en conmemoración del ciclo más exitoso de la historia de River. Mientras tanto, los hinchas cantaron los distintos temas que caracterizaron la etapa de Gallardo: del "... de la mano del Muñeco vamos a Japón" al "el que no salta, murió en Madrid", el público deliró ante una tímida sonrisa del DT.

Además, un video especial con todos los mejores momentos del River de Gallardo apareció en la pantalla grande del Monumental. Al rememorar los partidos claves del ciclo, el Muñeco se aflojó un poco y se llevó las manos a la cara. Dicho momento puntual fue al ver la declaración post Sudamericana 2014 en la que recuerda a su madre.

https://twitter.com/giraltpablo/status/1581830682300805120 Marcelo Gallardo y el recuerdo de su madre. Imposible no emocionarse.pic.twitter.com/ZfjM6BQj4J — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 17, 2022

Luego, volvió a quebrarse al hablar de ella: "En este día tan especial, quiero enviarle un saludo a mi madre que seguro me estará viendo desde algún lugar privilegiado en el cielo. Feliz día a todas las madres, yo recuerdo la mía con mucho cariño y amor".

En otro momento emotivo, Juanfer Quintero leyó una carta que escribieron los socios de River para el Muñeco. Con dificultad por la emoción, el colombiano le dedicó unas lindas palabras que terminó en un cantito por Madrid y un emotivo abrazo.

"Realmente soy un privilegiado. Jamás en mi vida soñe con vivir algo así, o si lo soñé, era algo muy mio. Estar en este momento y lugar, con un nudo en la gargante muy grande. Esto es demasiado, es más de lo que creía que iba a tener", le reveló el Muñeco a los hinchas, que pedían que se quede en River.

Luego, agregó: "Mi vínculo con River es de toda la vida. Solo puedo agradecer. River me ha enseñado que es una forma de vivir, de respetar. Nos ha tocado ganar, es verdad, cosas hermosas, que quedan para toda la vida. Pero nos ha tocado perder, y me sentí muy orgulloso. Eso tiene la vida, te permite ser humano para aprender y volver. Si hay algo que remarcar, es que hemos sido una gran familia, una que se desvivía por vivir cada momento. Eso es lo más lindo que me llevo, el abrazo con cada uno de los jugadores...".

Al agradecerle a los dirigentes, los hinchas silbaron y Gallardo paró: "No, no, no... les quiero agradecer de todo corazón porque estuvieron siempre a mi lado".

Posteriormente, el Muñeco le agradeció a Enzo Francescoli, mánager que tomó la decisión de contratarlo: "Sin egos, tomando los triunfos como propios. Gracias Enzo", dijo Gallardo ante la emoción del uruguayo.

Por último, Gallardo les habló directamente a los hinchas: "Gracias a ustedes, que desde hace ocho años me hacen sentir de forma especial. Gracias por cada homenaje al entrar a esta cancha, los voy a extrañar mucho. Como dije en otro momento, mi vínculo no es de un, dos, tres u ocho años de contrato. Mi vínculo con River es para toda la vida. Gracias de todo corazón, los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de nuestras vidas".