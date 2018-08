Gas. el freno en subsidios ralentiza las inversiones

De todos modos, el grueso de los proyectos con potencial para aprovechar los subsidios en cuestión ya se presentaron. Son 20 en total (16 están radicados en Neuquén, el resto en Río Negro y Santa Cruz), de los cuales ocho ya fueron aprobados por Energía de la Nación y están cobrando o por hacerlo. Los 12 restantes (10 de Neuquén) fueron aprobados en las provincias, pero les falta el aval final de la Nación.

Las demoras o pontenciales rechazos de los proyectos pendientes por parte de la Nación provocarán “una ralentización en las inversiones”, advirtió el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, apelando a una lógica incuestionable: si los subsidios tenían como fin acelerar inversiones, su caída evitará que eso suceda.

Los proyectos que aspiran al subsidio están en etapa piloto, esto es: con unos pocos pozos perforados que confirman el potencial productivo de las áreas. La concesión otorgada por la provincia para la explotación de esas áreas conlleva la obligación de invertir según la exigencia de los planes piloto. La posibilidad de mejorar la renta empresaria por la vía del subsidio le abría la puerta a la aceleración de los planes de producción con un apresuramiento en la inversión y como consecuencia una mejora en los ingresos provinciales por impuestos y fundamentalmente por regalías.

El gobierno neuquino no perdió todas las expectativas sobre la potencial aprobación por parte de la Nación de los proyectos a los que Energía de la provincia les dio el visto bueno (ver recuadro). De todos modos, fuentes gubernamentales dijeron no desconocer las tensiones en el gabinete del presidente Mauricio Macri que conspiran contra el plan diseñado por Aranguren.

Las inversiones frenadas en Neuquén a la espera de la aprobación de los subsidios llegan a los 3170 millones de dólares, de acuerdo a información oficial de la provincia. Si se suman los proyectos parados en Río Negro y Santa Cruz se suman 3400 mollones de dólares.

El plan que diseñó Aranguren previó el sostén de precios para la producción excedente de las áreas aprobadas, esto es la diferencia entre la extracción total y la que se produjo en el mismo lapso del año pasado.

La principal beneficiada con ese plan es Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, que activó con fuerza la producción en Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, desde cero. En poco más de un año, con mil millones de dólares de inversión, se convirtió en el área con mayor producción de gas natural de la formación neuquina, con unos 8 millones de metros cúbicos diarios de promedio.

El freno a la aprobación de los subsidios no es el único frente abierto entre la industria petrolera y el gobierno. Hoy se conocerán precisiones sobre el aumento de las tarifas de gas domiciliario. En el esquema diseñado por Aranguren debía reconocerse en este aumento una suba del precio en boca de pozo hasta 5,20 dólares. Según los trascendidos previos al anuncio de las tarifas que irán a las audiencias públicas no se contemplará ese aumento, sino que el gobierno estima dejar planchado el precio a las productoras hasta después de las elecciones del año que viene.

Este plan implica otro golpe a las petroleras, que verán reducidos sus ingresos en dólares. Para colmo, hay en juego una disputa por una millonaria entre las distribuidoras y las productoras. La diferencia se generó en que las distribuidoras pagaron el gas al precio establecido en dólares, pero considerando el valor de la moneda estadounidense previo a la devaluación, que fue superior al 45%. ¿Quién paga la diferencia? Está en dudas.

Se juegan u$s 3700 millones. Es la inversión en proyectos pendientes.

Neuquén no cerró el registro de empresas

El Ministerio de Energía de Neuquén tiene abierto el registro de inscripciones de proyectos de producción de gas natural no convencional que aspiren a los beneficios de la resolución 46 del Ministerio de Energía de la Nación.

El titular de Energía de la Nación, Javier Iguacel, anunció el fin del plan de subsidios, pero hasta ahora no dio de baja la resolución que lo sustenta. El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, le dijo a Economía y Petróleo de LM Neuquén que oficialmente su cartera no recibió ninguna notificación en ese sentido, por lo que no puede rechazar proyectos que se presenten.

46 es la resolución de Aranguren que está en plena discusión entre ministros nacionales.

Los proyectos para ser incorporados en el plan de subsidios deben ser aprobados en última instancia por la Nación, pero no llegan a esa esfera si antes no obtienen la venia del gobierno de la provincia en la que están radicados.