Para despejar el acceso al barrio, que está contiguo a la Legislatura, los policías efectuaron disparos de goma y gases lacrimógenos. Los estatales se desplazaron a las puertas de la Casa de las Leyes, donde se enfrentaron con los trabajadores afiliados a UPCN quienes se manifestaban para que se trate y apruebe la ley del convenio colectivo de trabajo.

Tras lo incidentes, los manifestantes de UPCN se retiraron sobre calle Leloir. "Hubo una brutal represión a los compañeros de otro gremio. Algo hubo quisieron enfrentarse pero acá no es una pelea de trabajadores contra trabajadores", dijo el secretario General, Edgardo Oñate.

Luego del forcejeo, los trabajadores de ATE rompieron uno de los ingresos de la Legislatura y se enfrentaron con los efectivos de la policía. Al menos tres efectivos de la Policía resultaron heridos, uno de ellos con fractura de tabique y numerosos estatales recibieron balas de goma, entre ellos su dirigente Jorge Marillán.

"No teníamos intención de ingresar sólo queríamos hacer una olla popular y demostrarle a los vecinos que ahí viven funcionarios que no cumplen la ley. Hay un número importante de compañeros golpeados. No cortamos las rutas ni los puentes y nos reciben con balazos de goma", dijo Marillán.

Luego de una tensa calma, no fueron recibidos por el vicegobernador Rolando Figueroa, como habían solicitado, sino por los legisladores Guillermo Carnaghi (FpV) y Raúl Podestá (Frente Grande).

“Vamos a ir a reclamar a sus casas, como muchos vecinos de la sociedad nos piden que hagamos, en vez de cortar calles y rutas”, manifestó en diálogo con LM Neuquén el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. Además, agregó que harán actividades sorpresa.

Los estatales se retiraron de los portones de la Legislatura luego de una asamblea en la que ratificaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado y la marcha de mañana a las 11 a Casa de Gobierno para rechazar la actuación de la Policía.

Los reclamos del gremio

Pago de promociones horizontales. Trabajadores de RTN y Subsecretaría de Trabajo no cobran desde enero el ítem del convenio colectivo de trabajo.

Pase a planta. Los dirigentes sindicales exigieron el pase a planta permanente de 160 trabajadores de los ministerios de Desarrollo Social y de Energía que, según indicaron, se encuentran en condiciones de precarización laboral.

Recategorizaciones. Según Carlos Quintriqueo, algunos trabajadores del Ministerio de Energía requieren de una recategorización acorde a sus funciones.