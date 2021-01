Gastronómicos: "Cerrar a las 23 sería suspender la actividad"

"Entramos en un espacio sumamente complicado, todo lo que sea restricción nos produce escozor, no la compartimos. Siempre dijimos que lo prioritario es lo sanitario pero tenemos que encontrar el equilibrio con la situación económica, más en un sector como el nuestro donde los protocolos son muy exigentes", agregó.

Amman manifestó que lo importante es tratar de educar, de concientizar sobre el cumplimiento de los protocolos y así evitar que no haya más restricciones. "Hoy se puede trabajar hasta la 1 de la mañana, limitar en verano hasta las 23 es un contrasentido y un golpe muy brusco para la actividad", añadió.

Gustavo-Ammann.jpg El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, Gustavo Amman. Agustín Martínez

En ese sentido, el dirigente remarcó que en verano la gente plantea salidas más tarde, cerca de las 22 que es el horario en el que sea hace de noche. "Esas dos horas suspenden la actividad, a las 23 estamos en el primer turno de un restaurante. En Argentina acostumbramos a salir tarde, eso afectaría mucho al sector, que viene con muchos altibajos", manifestó.

Amman dijo que esperan que no se afecte el turismo como dijo el gobernador y destacó que no comparten en nada las restricciones. "Hay un agotamiento en los empresarios y los consumidores, son negativas las restricciones, ojala encontremos los equilibrios para que la actividad económica continúe, y no siga cayendo porque estamos en situaciones límites", concluyó.