Gastronómicos y hoteleros a pasos de la quiebra

Como casi todos los comerciantes neuquinos está muy afectada por esta situación que los deja sin poder trabajar y decidieron mostrarla a través de imágenes donde aseguraron que "Neuquén está de duelo".

"Somos todos luchadores, que día a día nos enfrentamos a esta realidad y tratamos de estar unidos a través del grupo que conformamos por Whats App", explicó a LMN la mujer, quien detalló que por ejemplo en el hotel tienen 14 empleados y otros tantos en la empresa de catering.

Pinedo destacó que la mayoría de los comercios del rubro son pequeñas empresas en la que los empleados forman parte de sus familias. "Yo he ido a sus casamientos, ellos estuvieron cuando nacieron mis hijos, esto no es una empresa enorme donde no nos conocemos. Todas las noches me acuesto con un nudo en la garganta porque no se si les voy a tener que decir que les tengo que pagar en cuotas o que no tengo la plata para sus sueldos", lamentó.

En el video los comerciantes gastronómicos y hoteleros reclaman una la ley de emergencia nacional del sector que les permita una reducción del Iva del 21 al 10.5 %, la eliminación del impuesto al cheque y del pago de adelanto de impuesto a las ganancias, también la eliminación de retenciones y percepciones.

"La pyme vive día a día, no tenemos espalda para estar meses y meses sin trabajar. El debate en el Congreso Nacional sobre ley emergencia terminó solo en un programa de asistencia. Lo que realmente necesitamos es que nos bajen el iva, del 21 al 10,5%, que bajen las cargas sociales, para poder conservar a nuestra gente y sino vamos estar endeudados con el Estado, que nos saquen ingresos brutos, que generen condiciones, que saquen el pago de adelanto al impuesto a las ganancias", describió la comerciante, desesperada por la crisis que afronta.

Ante esta situación a nivel nacional, Pinedo expresó a LMN que ahora esperan que sea el gobierno provincial el que pueda ayudarlos para poder evitar "morir en esta pandemia".

La comerciante reconoció la situación sanitaria y el resguardo que se requiere para que no se propague el coronavirus pero insistió en que no pueden estar más tiempo sin trabajar. "Para los que nos acusan de que no nos importa la salud le decimos que no es así, sin ir más lejos la tía de mi marido murió con coronavirus en el Ados, pero tomando los resguardos se puede convivir con esta situación", aseguró.

"La situación es que estamos todos a punto de quebrar. Aún no sabemos si nos van a aprobar el beneficio de una parte del pago de sueldos de parte del gobierno nacional, esperamos que sí, porque sino ya no se puede seguir", denunció otra comerciante, dueña de un comercio gastronómico céntrico.

Para ella, la "incertidumbre" con la que viven desde el comienzo de la cuarentena ya es insostenible. "Es como que tenemos un enfermo terminal y no sabemos nunca cuándo se va a morir. Si no sale una ley de emergencia que el gobierno deje no pagar los aguinaldos, deje no pagar el Afip, vamos a terminar todos quebrados", lamentó.