Gerez amplió la denuncia a Terán por amenazar a una organización

El fiscal general José Gerez presentó una ampliación de la denuncia por mal desempeño del fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán , en el marco del pedido de jurado de enjuiciamiento. El agregado fue a partir de amenazar y violentar a la organización de mujeres Mumala en declaraciones radiales, posteriores a las que inicialmente desataron el escándalo.

Según detalle el escrito, Terán afirmó en diálogo con Platinum: “…de la Mañana de Neuquén me dijeron que había una nota pedida por el grupo MUMALÁ para hablar del tema… yo no me presto a ese tipo de discusiones porque lo único que hago es ensuciar la cancha, te perdés en discusiones bizantinas que te empiezan a agredir, agredís vos… entonces es preferible soportarlas, soportar el ataque…".

Cabe aclarar que luego de que el fiscal jefe de Cutral Co afirmara en FM Fuego que las mujeres debían portar armas de fuego y disparar a sus agresores, la organización Mumalá fue la primera en emitir un comunicado en repudio a las declaraciones, el pasado 3 de agosto. Luego, fue una declaración firmada por más de 400 mujeres la que también circuló en rechazo a sus expresiones.

https://twitter.com/MumalaNeuquen/status/1292861600102338561 Además Geréz nos pidió disculpas en nombre de la institución que él encabeza por los dichos y amenazas del funcionario de Cutral Co.

Así fue que durante la entrevista radial, Terán apuntó contra la organización y siguió: "Yo te voy a desnudar a vos frente a la sociedad que sos un hipócrita de mierda, entonces leé todo, carajo, instruíte antes de venir al ring conmigo porque te voy a knockear en el primer round… MUMALÁ, cuando se expresa, en qué posición difícil quedó, te voy a decir: por un lado, dice defender a las mujeres, pero por otro lado salió a defender al asesino… cuidado porque detrás de esa falsa fachada de los derechos humanos, ¿sabes lo que me están diciendo? que tenés ideología de izquierda, y los que tienen ideología de izquierda son reaccionarios, son pendencieros, son muy enérgicos en la respuesta rápida, no meditan y ahí tenés el resultado”.

En la ampliación de la denuncia, Gerez apuntó que "el fiscal Terán ejerció directamente violencia en contra de la Asociación MUMALA, en tanto organización de mujeres que lucha por sus derechos; y, de manera indirecta, contra las mujeres, a quienes ese colectivo representa".

"Asimismo, las expresiones efectuadas son inaceptables, de carácter intimidatorio, y violatorias de la Ley Nacional 26485, la Ley Provincial 2786, la Convención de Belén Do Para y la Convención Cedaw", agregó.

En la ampliación de la denuncia también sumó otras expresiones de Terán brindadas en FM Fuego. La presentación fue enviada a la presidenta de la comisión, la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari. Y se suma a la que presentó el pasado 7 de agosto, que incluyó parte de las expresiones en la mencionada radio y las agresiones contra la periodista Lucila Trujillo al aire de C5N.