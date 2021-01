Gerez pidió el jury del juez del escándalo del híper

"Él debe velar por el buen funcionamiento del poder judicial. Tendría que haber estado a derecho y no lo ha estado", sostuvo a LM Neuquén el fiscal general José Gerez que este lunes pidió que el juez Diego Piedrabuena, denunciado por un escándalo en un hipermercado, sea sometido a un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño por falta de idoneidad ética . Entre sus fundamentos está su comportamiento a las citaciones de las audiencias para formularle cargos por atentando, resistencia y desobediencia a la autoridad .

De acuerdo a la denuncia de Gerez, con su accionar el juez Piedrabuena "quebró su juramento - en el que el juez ejercerá su cargo con corrección e integridad profesional y ética- al poner en crisis la legitimidad de su autoridad social, violando los principios de corrección e integridad que deben guiar su conducta".

Además agregó que "si lo que se pretende es asegurar el buen funcionamiento del sistema de justicia no podría un juez que evade con su comportamiento obstruccionista el cumplimiento del orden público y la ley seguir en el cargo, ya que no estaría en condiciones de exigirle a la sociedad lo que él mismo no cumple".

Es debido a su accionar durante las audiencias de los días 22, 28 y 30 de diciembre, las que se vieron truncadas para formularles cargos a él y su esposa, por las que el fiscal general pide que sea enjuiciado por mal desempeño.

"¿Cómo podría ahora un juez como Piedrabuena, luego de la grave conducta asumida, exigirle a la sociedad el cumplimiento de las leyes que él mismo no cumple? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena someter a un imputado a proceso si el mismo se ha sustraído? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena declarar la rebeldía de un imputado cuando él mismo se encuentra rebelde? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena rechazar o aceptar una formulación de cargos cuando él en su propio caso la impide? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena valorar imparcialmente las declaraciones de los policías con el prejuicio impuesto públicamente? ¿Cómo podrían los colegas del Dr. Piedrabuena deliberar libremente habiendo él violado el secreto de las deliberaciones? La única respuesta que se impone a estos interrogantes es: de ninguna manera podría. Y esta respuesta conlleva necesariamente a la pérdida de la idoneidad para el ejercicio del cargo en el cual actualmente se desempeña y que el juró desempeñar fielmente", sostuvo Gerez en la denuncia presentada este lunes.

"En vez de ejercer su defensa dentro de los canales procesales y administrativos, prefirió hacerlo a través de los medios y las redes sociales", expresó Gerez a este diario y agregó: "Hice generalizaciones fuera de lugar, llegando a comparar su caso con el de Ávalos y el de Agüero, desacreditando así la actuación de la fuerza policial y utilizando estigmatizaciones totalmente innecesarias".