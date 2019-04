“Ya no me sorprende nada, lo único que puede hacer él para con nosotras es herirnos”,dijo la ex del Kun Agüero. “Busca eso, porque en cada momento de felicidad busca opacar, y como nos conoce y sabe que tenemos a mi mamá y a mi abuela, que es algo que le molesta… estamos unidas, eso cuesta aceptarlo”, agregó

Están en otra

Sobre cómo está Dalma luego del mensaje de Diego, Gianinna aseguróque está en otra. “Mi hermana está entre pañales y teta y sin dormir, haciendo lo mejor que puede como mamá, trata de enfocarse en otra cosa y eso capaz es lo que más le duele a mi papá o esperaría que mi mamá lo llamara para decirle de todo, pero en ese momento estábamos todos en lo de mi hermana, en otra. Cuando hay un bebé es todo felicidad. Y estar es importante”, sostuvo

A pesar de los continuos problemas de la familia, Gianinna quiere mirar para adelante: “Sueño con que nos puedan dejar en paz y que él (Diego) pueda ser feliz con sus elecciones. Vamos a ser familia toda la vida y quiero que mi mamá sea feliz, porque la vi sufrir muchísimo, a él también. Siempre nos acompañamos, en cada internación estábamos nosotras y mis tías, él salió adelante y hoy elige esta vida, está bien. Los hijos son para toda la vida”.

Consultada por qué cree que Diego las ataca de forma permanente, expresó: “A mi mamá la va a amar eternamente y esto tiene que ver con el no poder manejar todo”.

Gianinna reveló que su hijo Benjamín lo sigue a Diego en Instagram y confesó que es “terrible” porque el otro día por el saludo que le hizo Diego a Dalma se lo tuvo que “bloquear”. Además, explicó que con el estreno de la serie sobre la vida de su padre tuvo que contarle a Benja las adicciones que sufrió su abuelo.

“Por lo de mi viejo… le tuve que explicar Benja qué era la cocaína, porque él todo el tiempo mira jugadas de mi viejo en YouTube, vio algo y vino a preguntarme”, contó la hija de Claudia. “Le tuve que contar qué era una adicción, cómo me había afectado como hija y que los abuelos y los papás también se equivocan. Porque los nenes creen que los grandes no pueden equivocarse, y así le expliqué”, agregó.

“Mi papá se estaba drogando en el baño y entró Dalma. Nadie se podría poner en nuestros zapatos, no lo digo como víctima porque estoy orgullosa de mi familia”, relató.