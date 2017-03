Giannattasio tiene la venia para seguir en Plaza Huincul

El fiscal general José Gerez recomendó al TSJ anular el proceso de destitución del intendente. Pero el dictamen no es vinculante.

Neuquén.- El fiscal general de la provincia de Neuquén, José Gerez, cree que Juan Carlos Giannattasio debe seguir como intendente de Plaza Huincul.

El fiscal emitió un dictamen, que no es vinculante, en el que se manifestó en contra de la destitución del intendente, pergeñada el año pasado por el Concejo Deliberante.

Gerez apuntó sobre dos hechos: los tiempos del proceso y los dos tercios en la votación de la Sala Juzgadora, donde no estuvieron todos los concejales.

Según comentó, el proceso de destitución no respetó “los canales institucionales ni la Constitución” y recomendó anular la medida que espera un dictamen de fondo en el Tribunal Superior de Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia había solicitado la opinión del fiscal general sobre el amparo presentado por el Mandatario Local que denuncia como ilegal el proceso en su contra.

En el escrito que Gerez le envió a los jueces advierte que en “el proceso, a la luz del marco que establece la Carta Orgánica Municipal, y tal como luce referenciado subyacen latentes irregularidades tanto por parte de cada una de las salas: Acusadora y Juzgadora, de sus integrantes, como del acusado”.

Giannattasio fue destituido por juicio político, pero continuó en el cargo. Sobre él pesan acusaciones de malversación de fondos públicos en su año de gestión.

Sólo tres ediles para el juicio

Gerez entendió que en la votación de la Sala Juzgadora no se cumplió tampoco con la Carta Orgánica Municipal. No se respetó el procedimiento constitucional al no respetar la mayoría agravada de las dos terceras partes de los miembros totales del Tribunal de Sentencia, al votar sólo 3 de los 5 integrantes. Es por eso que pide la nulidad.