Gitanos le hicieron el cuento del tío y le robaron $360 mil

Una vez en la ciudad, la víctima entregó 360 mil pesos como parte de pago y tenía la opción de abonar el saldo en cuotas. Para esto, ya había averiguado el estado de dominio del rodado, sabía a nombre de quién estaba y que no registraba deuda alguna. Hasta ahí, todo parecía lícito y seguro.

Luego, se trasladaron hasta un domicilio que funcionaba como una especie de concesionaria “casera”, en el que la víctima recordó que exhibían otras camionetas cubiertas con nylon. También contaban con los servicios de una falsa gestora que supuestamente se encargaba de todos los papeles.

Como parte de la simulación, le pidieron todos sus datos, firmaron el formulario 08 y la mujer le dijo que llevaría todos los papeles al Registro del Automotor. En el interín, el damnificado se ocupó de comprar en un comercio las defensas, los estribos, el protector plástico y otros elementos para la camioneta que nunca le entregaron.

Al final, le dijeron que no habían podido consumar la transferencia del rodado porque, si bien habían ubicado al titular, faltaba que imprimiera el formulario CETA. Todo un vil engaño. El damnificado se dio cuenta entonces que algo raro estaba pasando.

El presunto gitano estafador le firmó un pagaré y le prometió que le llevaría la camioneta la semana siguiente, algo que nunca ocurrió. De hecho, el damnificado luego pudo rastrear que ofrecían la misma Toyota en otras ciudades del interior del país y, de esta manera, comprobó que seguían utilizando el rodado para estafar a otras personas.

“Fue todo un circo muy bien armado. E indigna la impunidad con que se manejan. Es terrible. Conocen la ley y saben qué hacer para no caer en la trampa”, advirtió el damnificado, en diálogo con LM Cipolletti.

Investigación

Hizo la denuncia en la ciudad donde reside y la Policía luego trasladó el expediente a esta ciudad, donde personal de la Comisaría Cuarta y de la Brigada de Investigaciones comenzaron a trabajar para desandar la estafa y dar con los responsables.

Fue así que al cabo de ocho meses lograron ubicar al hombre sospechado de estafarlo. Había mucho material documentado que daba cuenta del ardid delictivo, llamadas telefónicas, fotos y hasta filmaciones. Fue un trabajo de hormiga que finalmente arrojó resultados positivos, indicaron distintas fuentes con acceso a la investigación consultadas por LMC.

La víctima la pasó muy mal y no esperaba realmente que la investigación llegara a buen puerto, de modo que agradeció el trabajo realizado a la Policía y la fiscalía cipoleña. “Yo ya daba todo por perdido, pero me topé con gente buena, que se portó excelente conmigo y no tengo más palabras de agradecimiento”, expresó el damnificado.

Se recomienda a la población que antes de hacer una entrega por un vehículo verifiquen su documentación y su patente; y hacer la transacción por medios confiables para no verse engañados en su buena fe.

Un dato más

El damnificado había contactado al falso vendedor a través de OLX, una página muy conocida y utilizada por mucha gente para la compra venta de automotores, donde el contacto es directo y gratuito.