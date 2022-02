Golpearon con machete y cadena a un sereno de un tanque de EPAS

El joven se encontraba muy golpeado y ensangrentado. "Lo que manifestó al personal es que se encontraba en su puesto laboral, en el tanque de Toma Norte, cuando fue abordado por dos sujetos que iban con su rostro cubierto y llevaban dos elementos, con los que lo agredieron", relató, y añadió que un machete y una cadena fueron los elementos que la víctima describió como las armas que llevaban sus agresores.

Afortunadamente, el sereno pudo darse a la fuga en medio de la agresión y huir hasta donde fue hallado por los policías. Allí, se convocó a personal del SIEN que lo asistió en primera instancia, y luego lo trasladó al Hospital Heller, donde se le brindaron curaciones y algunas suturas en su rostro por las heridas recibidas. Aunque Ranquiman no pudo detallar las lesiones, informó que se encontraba fuera de peligro y fue dado de alta en horas del mediodía.

Respecto a los agresores, el efectivo indicó que no se logró dar con ellos, aunque los efectivos retornaron al tanque en su procura. Lo llamativo es que tampoco se pudo aseverar que se trate de un robo, siendo que los delincuentes no robaron nada de la oficina del sereno, donde habían quedado sus pertenencias. Desde EPAS también indicaron no registrar faltantes.

Personal de Criminalística peritó la escena en busca de indicios que permitan llegar a ellos, lo que incluyó rastros y manchas hemáticas.