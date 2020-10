Golpearon a un chofer para robarle la mochila en la cabecera del ramal

"Se encontraba en el descanso previo a la última vuelta que termina a las 12.20 en el mismo lugar. A las 22.40 estaba limpiando el coche cuando lo sorprendió un delincuente que se subió al estribo y le pidió que le entregue la plata. Al responderle que no tenía, sacó un arma de fuego y lo amenazó", relató el delegado de la UTA, Javier Carrillo.

Carrillo explicó el chofer se había dejado el celular en un lugar visible dentro de la unidad y como se lo había comprado recientemente no se lo quiso entregar. "El chofer se arrojó sobre el delincuente. Del estribo cayeron al piso, forcejearon, y ahí es cuando recibió el culetazo en la cara", señaló.

Al quedar la puerta del colectivo abierta, el delincuente regresó inmediatamente tras el incidente y le robó la mochila con la documentación, las llaves de su vehículo, algunos elementos de higiene y su refrigerio.

La víctima, de 38 años, con una antigüedad de ocho años en la empresa, radicó la denuncia en la comisaría 18, convocó al delegado del gremio y luego fueron a una clínica céntrica para que le realicen los estudios correspondientes.

chofer-robo-colectivo-ataque-.jpeg Gentileza

“Enseguida nos comunicamos con la empresa y acordamos una reunión para esta tarde para tratar la relocalización de la cabecera del ramal 1. No queremos sacarla del barrio, pero sí de ese sector. Es un lugar ciego, apenas ingresa un colectivo y no es fácil salir rápido. Esta no es la primera vez que ocurre ahí un hecho de inseguridad", aseguró el delegado gremial.

Carrillo dijo que el delincuente no se salió con la suya y no le alcanzó a robar el celular. "Me dijo que no quería entregarle el celular porque recién había pagado la primera cuota. Fue una decisión arriesgada, entiendo que debió cuidarse, pero fue el impulso que tuvo", sostuvo Carrillo.

El chofer se desempeña desde hace cuatro años en esa línea. “Me decía que pensaba que no le iba a pasar nada porque hace varios años que trabaja con ese ramal y que se conoce a todo el mundo. Sabe quién es gente buena y trabajadora y quien no lo es”, agregó.

El delegado dijo que se reanudó el servicio del ramal 1 a primera hora de esta mañana debido a que inmediatamente fueron convocados a dialogar con las autoridades de la empresa. Aguardan que puedan encontrar una respuesta a la falta de inseguridad y a la relocalización de la cabecera de la línea.