González: "Las medidas son para reducir la circulación"

El funcionario dijo que la normativa que rige desde este martes y hastas el domingo 25 de octubre son para reducir la circulación en la vía pública porque es el factor directamente proporcional a la circulación del virus y remarcó que hay que tratar que las personas se queden en sus casas y en sus barrios.

En ese sentido, González señaló que sólo se podrán hacer salidas de abastecimiento dentro de su burbuja barrial y con el grupo conviviente. Consultado sobre los comercios gastronómicos, el ministro indicó que podrán seguir funcionando con la modalidad de delivery o take away, pero no podrán tener contacto personal con los clientes.

El funcionario dijo que seguirán los controles fijos y dinámicos como los de estos últimos cuatro días de restricciones en siete localidades de la provincia donde la “circulación vechicular bajó a más de la mitad”.

"Los controles han sido importantes, se controlaron más de 33 mil personas en estos cuatro días. Han tenido un resultado contundente. La circulación vehicular, en estas localidades alcanzadas por esta disposición, ha bajado a más de la mitad”, señaló González en declaraciones a LU5.

Dijo que semanas atrás la circulación era de un 70% y que desde el jueves y hasta este lunes, descendió entre el 35 y el 40%. El funcionario lo atribuyó a los controles y a la conducta de la gente.

“El área de Seguridad Vial de la Policía y las áreas de transito de todos los municipios seguirán trabajando con los controles fijos y dinámicos con el fin de que se cumplan con las medidas dispuestas”, puntualizó.

El funcionario insistió en que estas disposiciones no significan retornar a fase 1. “No me gusta hablar de fase 1 o botón rojo y todos los eufemismos para referirse a este tipo de medidas. Fase 1 era como el confinamiento de marzo con un cierre total de comercios y con la inexistencia de salidas recreativas o actividades deportivas. Esto no es una fase 1, evidentemente”, aseguró.

Dijo que lo que hay “es una serie de disposiciones para recudir drásticamente la circulación en el vía pública”. Lo que se pretende es que la población pueda resguardarse en sus hogares durante este periodo y que se circunscriba a su barrio tanto para realizar el abastecimiento de mercadería y medicamentos como para las salidas recreativas.

“Necesitamos que la gente se quede dentro de su burbuja barrial, en su espacio de cercanía. Tratando de quedarse con el grupo conveniente, de evitar reuniones sociales y reducir al máximo situaciones que puedan por en riesgo de transmitir o contagiarse de coronavirus”, indicó.

González dijo que con esta nueva normativa que regirá hasta el 25 de octubre, son más de 45 las consideradas actividades esenciales que alcanzan tanto al sector público como privado. Quedan exceptuados de las medidas los comercios minoristas de proximidad, supermercados, venta de alimentos y de elementos de higiene, farmacias, ferreterías y veterinarias, entre otros. En estos casos, podrán utilizar la circulación vehicular.

En tanto que otros rubros de comercialización o servicios como la venta de indumentaria, de elementos deportivos, las profesiones liberales, entre otros, estará limitada a la venta electrónica, delivery o teletrabajo.