Google bajó una app que promovía la conversión de los gays

La app fue desarrollada por la congregación religiosa“Living Hope Ministries”, de Texas, donde podían encontrarse apartados con titulares como “Claves para recuperarse de las atracciones hacia el mismo sexo”. Esto fue detectado por la asociación Truth Wins Out, comprometida desde hace más de una década en la lucha contra las terapias de conversión, y el 20 de diciembre pasado lanzó una campaña online para pedir a las tecnológicas que borraran la app de sus tiendas. “Esos programas no funcionan, destruyen vidas”, afirmó el director ejecutivo de la ONG, Wayne Basen. Lo curioso fue que Google no retiró la app ni despejó las dudas sobre cómo pone en práctica las políticas de igualdad por las que asegura públicamente apostar.