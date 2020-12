Gordo de Navidad 2020 acumula premios de 65 millones de pesos

“Si me gano la lotería no trabajo nunca más en mi vida”, aunque según estudios realizados, la probabilidad de ganar cualquier premio pequeño de lotería es de 1 entre 10, mientras que las investigaciones arrojan que, el chance de ganarse los premios más importantes de los sorteos son 1 en 600.000, pero no dejés que esto te desanime, quizás seas el próximo ganador del Gordo de Navidad 2020 o de cualquiera de las Quinielas.